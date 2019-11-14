Великий Новгород, , 13:51 — REGNUM ГУ МЧС России по Новгородской области опубликовало гидрологический бюллетень на 14 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Согласно документу, вода в озере Ильмень на всех постах наблюдения за сутки поднялась на 7−12 см и превышает уровень начального подтопления (530 см) на 43−49 см.

Вырос уровень воды и в реке Волхов — в посёлке Краснофарфорный Чудовского района на 9 см до 478 см (при критическом 455 см), в черте Великого Новгорода — на 4 см до 571 см (при уровне начального подтопления 562 см).

Уровень воды в реке Полисть в Старой Руссе за сутки упал на 10 см, но остаётся на критическом уровне (460 см). Вновь прибывает воды в реке Холова в посёлке Крестцы — за сутки на 10 см, превысив критическую отметку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новгородские синоптики заявили, что ухудшения погоды в регионе не прогнозируется — осадки ослабнут после 14 ноября. В региональном управлении МЧС ожидают, что после небольшого роста уровень воды в озере Ильмень и реке Волхов стабилизируется, а на всех остальных реках — снизится. Спустя неделю после пика паводка в Новгородской области остаются подтопленными 29 населённых пунктов в девяти районах. Вода стоит ещё в четырёх жилых домах, подтоплены 547 приусадебных участков, 20 участков дорог и семь мостов.

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