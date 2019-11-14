Барнаул, , 13:44 — REGNUM Барнаул всё ещё устраняет последствия обильного снегопада, начавшегося в городе 12 ноября. Как сообщает пресс-служба Барнаульской мэрии, чтобы не перегружать уборочной техникой дороги, основные работы по выполняются ночью.

«В ночь с 13 на 14 ноября на линию вышло 111 единиц техники. Вывезено 3,5 тысячи кубометров снега, использовано 166 тонн песчано-соляной смеси», — отметили в барнаульской мэрии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопад в Барнауле начался в день приезда главы российского правительства Дмитрия Медведева. До этого почти месяц в регионе вообще не было снега. В ночь на 13 ноября с дорог краевой столицы вывезено более 1500 кубометров снега.

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