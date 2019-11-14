Санкт-Петербург, , 13:40 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали четверых молодых людей, в том числе несовершеннолетних, которые подозреваются в ограблении и нанесении тяжких телесных повреждений 38-летнему гражданину Узбекистана. В действиях подозреваемых может быть установлен экстремистский мотив.

В настоящее время следственными органами СК России по Санкт-Петербургу уголовное дело расследуется по статье УК РФ «Разбой». Его фигурантами стали жители Ленинградской области, 2000, 2001 и 2003 годов рождения.

По версии следствия, вечером 11 ноября у железнодорожной станции «Пост Ковалево» в Красногвардейском районе на окраине Петербурга эти лица напали на иностранца, распылили ему в лицо раздражающие вещество из баллончика, после чего нанесли не менее пяти ударов ножом, а также множественные удары ногами по голове и телу, причинив тяжкий вред здоровью. Пострадавший находится в больнице.

Нападавшие похитили мобильный телефон потерпевшего и другое его имущество на общую сумму около восьми тысяч рублей. Похищенный телефон, а также баллончик и нож, изъяты в ходе обысков. По данным следствия, выбор жертвы был совершен по экстремистским соображениям.

«Решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения. Кроме того проверяется имеющаяся информация о совершении ими аналогичных преступлений, в том числе по экстремистским мотивам», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Как добавили в Главке МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, подозреваемые были задержаны 13 ноября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД совместно с коллегами из УМВД по Красногвардейскому району по месту жительства во Всеволожском районе Ленобласти.