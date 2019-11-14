Чита, , 13:20 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Забайкальского края Игорь Лиханов от имени всех депутатов выразил соболезнования родным и близким погибших в двух страшных ДТП в Агинском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом парламенте.

«Дорожная трагедия унесла жизни одиннадцати наших земляков. От имени всех депутатов приношу глубочайшие соболезнования родным, близким, друзьям, в одночасье потерявшим своих любимых, дорогих людей», — говорится в тексте соболезнования.

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Пострадавшим в авариях забайкальские депутаты пожелали скорейшего выздоровления.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 и 14 ноября в Агинском районе Забайкальского края произошло два ДТП, в которых погибли 11 человек, пятеро пострадали.

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