Благовещенск, , 13:25 — REGNUM Сотрудник охраны, находившийся в благовещенском колледже во время стрельбы, задержан. Об этом сообщила 14 ноября официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Учебный корпус, в котором один из студентов утром открыл стрельбу, охранял сотрудник частной охранной организации «Сириус-А». Предположительно, он пустил в здание 19-летнего студента с охотничьим ружьем.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении охранника возбуждено уголовное дело о несоответствии требованиям безопасности, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц.

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