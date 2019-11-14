Москва, , 13:19 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министру просвещения Ольге Васильевой проанализировать ситуацию в Амурской области после трагедии в местном колледже, где учащийся открыл стрельбу.

Амурский колледж строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске Sledcom.ru

«Хочу, чтобы министр просвещения [Ольга Васильева] самым внимательным образом проанализировала, что и как организовано в Амурской области, имея в виду и ранее данные поручения, и конкретную ситуацию в данном учебном заведении, исполнимости требований, которые существуют, их неформальное исполнение, то есть исполнение на деле», — сказал Медведев на заседании правительства.

В числе прочего министру предстоит оценить «ответственность местных руководителей системы образования и просвещения в частности».

Глава правительства поручил Васильевой подготовить по этой теме «полноценный отчёт».