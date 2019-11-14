Новосибирск, , 13:12 — REGNUM Новосибирская полиция начала проверку после избиения президента Сибирской Ассоциации дизайнеров и архитекторов, члена штаба ОНФ и сопредседателя новосибирского отделения «Опора России» Андрея Радаева.

В областном управлении МВД из «Прецеденту» пояснили, что полиция проводит проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Тем временем, потерпевшему назначена экспертиза состояния здоровья.

«Я точно понимаю, что это заказное нападение. Потому что у меня ничего не забрали. Меня не обыскивали и ничего не попытались забрать, в автомобиль злоумышленники не лезли», — рассказал СМИ сам Андрей Радаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение на Андрея Радаева произошёл 12 ноября. Неизвестные прыснули ему в лицо из перцового баллончика и начали избивать. Андрей Радаев нападение связывает со своей деятельностью: в последнее время он активно выступал против застройки территории Военного городка.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новосибирске избили общественника, пострадавший оказался в больнице