Афины , , 13:08 — REGNUM В Греции задержали двух граждан России по подозрению в перевозке мигрантов из Турции, сообщили 14 ноября в посольстве РФ в Афинах.

Отмечается, что российские граждане были задержаны 2 ноября у берегов острова Родос. Они подозреваются в перевозке нелегальных мигрантов в Грецию из Турции.

«Консульский отдел посольства поддерживает связь с родственниками (задержанных). Направлен запрос греческим властям», — сообщили ТАСС в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Таиланда задержала гражданина России с визой, просроченной на семь лет. Мужчина пробыл в южноазиатской стране 2861 день или около семи лет и 10 месяцев.

Срок действия визы гражданина России истек 11 февраля 2012 года. Согласно законам Таиланда, гражданину России теперь будет запрещен въезд на территорию страны в течение десяти лет.

Читайте также: В Хорватии задержаны двое граждан РФ за кражу со взломом в ювелирной лавке