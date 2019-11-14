Нальчик, , 13:03 — REGNUM В предгорье Кабардино-Балкарии 14 ноября произошло возгорание леса. Пожар возник в окрестностях села Жемтала Черекского района. По данным республиканского управления МЧС, горит лесная подстилка на площади два гектара.

Информация о пожаре поступила около 10:50. К ликвидации возгорания приступили сотрудники ГБУ «Каббалклесхоз» в количестве 14 человек. К 11:20 пожар был локализован. Распространения его на населенные пункты не допущено.

В настоящее время, как отметили в МЧС, информация о происшествии уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней с Кабардино-Балкарией Карачаево-Черкесии уже четвертый день тушат несколько лесных пожаров. Очаги возгорания возникли сразу в четырех районах республики. По данным МЧС, к 18:00 13 ноября удалось потушить два из них.

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