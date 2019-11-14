Воронеж, , 13:00 — REGNUM Четыре человека получили травмы в результате автоаварии в Воронежской области, произошедшей около 20:30 13 ноября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла на 21 км автодороги «Павловск-Калач» в Павловском районе. По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет.

В результате аварии водитель, а также его пассажиры, 35-летняя женщина, 27‑ и 41-летний мужчины, получили травмы и были госпитализированы. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Добавим, что в общей сложности в Воронежской области 13 ноября было 132 ДТП, из них в областном центре — 89. В 11 ДТП травмы различной степени тяжести получили 13 человек, один погиб.