Уфа, , 13:14 — REGNUM Два человека погибли и двое получили травмы в результате аварии в Салаватском районе Башкирии. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла 13 ноября около села Насибаш.

Водитель, управляя автомобилем Lifan Solano, не справился с управлением. В результате машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате ДТП погибли мужчина 1982 года рождения и женщина 1976 года рождения. Два пассажира получили травмы.

Отмечается, что количество ДТП в Башкирии увеличилось в связи с ухудшением погодных условий. Причинами аварий, в большинстве своем, являются несоблюдение водителями правил дорожного движения в сложных погодных условиях.