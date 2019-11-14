Солнечногорск, Московская область, , 13:00 — REGNUM В Московской области в отношении компании, которая занимается переработкой металлолома, возбудили дело об административном правонарушении из-за сжигание отходов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования региона.

В ходе проверки компании «Втортехмикс», занятой сбором и переработкой металлолома вблизи деревни Поярково горокруга Солнечногорск, инспекторы эконадзора обнаружили в арендуемом помещении признаки сжигания отходов. В соотвествии с дейтвующим природоозранным законодательством, это является грубым нарушением.

Также найдены оплетки электрокабелей и древесные остатки. По итогам изучения материалов проверки в Минэкологии примут решение о типе штрафных санкций.