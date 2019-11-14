Воронеж, , 12:53 — REGNUM 32-летняя жительница Воронежской области подозревается в истязании собственного двухлетнего сына — в отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщила ИА REGNUM 14 ноября старший помощник руководителя СУ СКР Елена Мануковская.

По версии следствия, жительница Калачеевского района систематически избивала своего двухлетнего сына — мальчик болел, из-за чего капризничал и плакал. Мать била малыша по голове, телу.

Сейчас ребёнка у матери забрали, он находится в социальном учреждении. Установлено, что женщина ранее уже привлекалась к административной ответственности по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребёнка, а также в отношении неё полицией расследует уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Следствие уже ходатайствовало перед прокурором о передаче этого уголовного дела для расследования в СК.

«По уголовному делу допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы, продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех без исключения обстоятельств совершенных преступлений и закрепление доказательственной базы», — сообщила представитель следственного ведомства.