Благовещенск, , 12:50 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело о необеспечении надлежащей охраны по факту стрельбы в благовещенском колледже. Об этом 14 ноября заявил глава регионального главного управления СКР Станислав Белянский.

«Возбуждено уголовное дело по факту надлежащей охраны здания», — сказал он на совещании при губернаторе Амурской области.

По его словам, следователи проверят работу частного охранного предприятий, а также дадут оценку должностным лицам колледжа, которые не обеспечили надлежащую охрану учеников.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня утром, 14 ноября, студент четвёртого курса колледжа из ружья расстрелял несколько человек в здании учебного заведения, после чего покончил жизнь самоубийством. В результате погиб один студент, трое получили ранения.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. В Благовещенск для расследования стрельбы в колледже направлены криминалисты Центрального аппарата СКР.

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