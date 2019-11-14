Архангельск, , 12:42 — REGNUM Сильный гололед в Архангельске, возникший из-за дождя, стал причиной задержки 15 авиарейсов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта Архангельск.

Утром и-за непогоды в Архангельске вернулся в Москву вылетевший из Шереметьево самолет. Из-за наледи на взлетно-посадочной полосе были перенесены рейсы из Санкт-Петербурга и Нарьян-Мара. Всего в общей сложности метеоусловия нарушили расписание 15 авиарейсов.

В настоящее время в Архангельске продолжают выпадать осадки в виде мокрого снега. Воздушная гавань пока закрыта для вылетов и прилетов.