Дели, Индия, , 12:48 — REGNUM Все школы на территории Дели в Индии решено закрыть 14 и 15 ноября. Об этом сообщает газета The Statesman.

По данным журналистов издания, решение было принято властями в связи с сильной концентрацией смога в столичном воздухе из-за горения пожнивных остатков собранного урожая на полях по близости. Отмечается, что уровень загрязнения воздуха достиг «чрезвычайных» значений.

Как передавало ИА REGNUM, это уже второй случай, когда в Дели из-за смога закрывают школы. В конце октября загрязнение также стало приближаться к критическим значениям, и учебу приостановили с 1 по 5 ноября.