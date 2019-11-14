Самара, , 12:43 — REGNUM Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку в связи с пожаром в бытовках ОАО «РЖД» на станции Безенчук, где обнаружен труп человека. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.

По сообщению пресс-службы надзорного ведомства, ночью 14 ноября загорелся путейский модельный пункт ПЧ11 Самарской дистанции пути ОАО «РЖД» на станции Безенчук Самарской области.

К 07:00 часам утра огнеборцы ликвидировали пожар. В ходе осмотра сгоревшего здания был обнаружен обгоревший труп человека.

Отмечается, что на место пожара выехали заместитель Куйбышевского транспортного прокурора и следственная группа.

Сообщается, что по данному факту начала доследственная проверка.

По сообщению пресс-службы ведомства, не исключено, что во время пожара погиб сотрудник структурного подразделения ОАО «РЖД».