Чита, , 12:38 — REGNUM В Забайкальском крае двое пострадавших в ДТП с автомобилями Lexus и Honda Prelude, произошедшем 13 ноября недалеко от посёлка Агинское, доставлены вертолётом санавиации в Читу. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 ноября в краевом министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, речь идёт о мужчине и женщине 80 лет, которых с места аварии сначала доставили в Агинскую окружную больницу. После того, как их состояние было стабилизировано (в том числе мужчину прооперировали), было принято решение об их транспортировке в Читу в стационар третьего уровня.

На борту пострадавших сопровождала бригада медицинских специалистов центра медицины катастроф, а также замминистра здравоохранения Забайкалья Юлия Зверочкина. Пациенты будут проходить лечение в краевой клинической больнице.

Что касается Агинской окружной больницы, здесь в настоящее врем остаются трое человек — мужчина с травмами средней степени тяжести, а также две женщины, пострадавшие 14 ноября в ДТП с микроавтобусом Hyundai Starex и самосвалом Howo Shacman. Их состояние медики оценивают как тяжёлое и нестабильное. Транспортировать таких пациентов пока нельзя.

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Вопрос об их транспортировке будет решаться в зависимости от состояния здоровья пациентов, подчеркнула Зверочкина.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 и 14 ноября в Агинском районе Забайкалья произошло два ДТП, в которых в общей сложности погибли 11 человек. По факту ДТП с микроавтобусом, произошедшим 14 ноября и унесшим жизни семи человек, возбуждено уголовное дело.

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