Екатеринбург, , 12:49 — REGNUM В Богдановиче (Свердловская область) мужчина лишился свободы за воровство съедобных припасов и техники из гаражей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Гражданин в течение двух месяцев уносил из местных гаражей электроинструменты, бензопилы, а также банки с соленьями и овощи. Всего было украдено имущества на сумму 55 тысяч рублей.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся, ранее он был судим за схожее преступление. Суд признал грабителя виновным, его лишат свободы почти на четыре года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сын свердловского депутата Ильи Гаффнера избежал наказания за попытку кражи колёс. Уголовное дело прекратили в связи с примирением сторон.

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