Рига, , 12:19 — REGNUM Сотрудники Службы госдоходов (СГД) и военнослужащие погранохраны Латвии задержали на границе два автомобиля с поддельными дипломатическими номерами. Об этом сообщает портал LSM.

По данным журналистов, специальные сканеры и кинолог со служебной собакой помогли обнаружить тайники в транспортных средствах, в которых находились 5 132 800 сигарет белорусского производства без марок с уплаченным акцизным налогом.

Отмечается, что автотранспортом управляли и были задержаны граждане Монголии 1979 и 1984 года рождения.

По данному факту было возбуждено несколько уголовных дел: о контрабанде сигарет, а также об использование фальшивых документов. К задержанным применена мера пресечения не связанная с лишением свободы.