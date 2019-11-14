Ростов-на-Дону, , 12:15 — REGNUM До шести лет лишения свободы грозит трём жителям Ростова-на-Дону за угон автомобиля из аэропорта «Платов». Иномарка принадлежала компании, оказывающей услуги проката автомобилей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Как следует из материалов уголовного дела, в начале 2019 года один из заключённых вступил в преступный сговор с двумя ростовчанами с целью хищения автомобиля. Сообщники взяли в прокат на двое суток Hyundai Solaris, на следующий день передав иномарку на реализацию.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере» рассмотрит Аксайский районный суд Ростовской области.