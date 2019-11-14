Чита, , 12:13 — REGNUM Главное управление МЧС по Забайкальскому краю 14 ноября предупредило жителей региона о гололёде на дорогах.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, гололёд образовался на некоторых участках трасс в связи с похолоданием и выпадением осадков, что представляет опасность для водителей. Им советуют ограничить передвижение по городу и дорогам края на автомобилях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Агинском районе Забайкалья 13 ноября и рано утром 14 ноября произошло два ДТП, в которых погибли 11 человек. По факту аварии с микроавтобусом, в которой погибли семь человек и пострадали двое, возбуждено уголовное дело. Причины обоих ДТП выясняются.

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