Малоярославец, Калужская область, , 12:46 — REGNUM В Малоярославецком районе Калужской области ООО ЧОП «СБ» охраняло школу, имея лицензию, не предусматривающую возможность оказания охранных услуг на таких объектах. Также нарушения выявили в деятельности ООО ЧОО «Казачья застава» города Киров. На ряде объектов отсутствует система управления техническими средствами контроля за обстановкой на посту охраны, выявлены случая нахождения в образовательных учреждениях посторонних лиц, учет посетителей не велся. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

С начала 2019 года было выявлено 171 нарушение, внесено 52 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 28 должностных лиц, к административной — 13, принесено 14 протестов, в суд направлено два иска. Наибольшее количество нарушений выявлено в ходе охраны общеобразовательных учреждений.

Напомним, 14 ноября 2019 года в городе Благовещенск, студент четвёртого курса Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства пришёл на занятия в учебное заведение с ружьём и расстрелял четверых человек, один из которых скончался на месте, остальные были доставлены в больницу. Сам юный стрелок покончил жизнь самоубийством.

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