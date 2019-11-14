Москва, , 12:06 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения намерена провести проверку по факту смерти 15-летней девочки из Махачкалы в международном детском центре «Артек», сообщили в Росздравнадзоре.

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Уточняется, что проверка будет проводится совместно с сотрудниками Росздравнадзора по Республике Крым и правоохранительными органами.

В настоящее время уголовное дело по факту смерти девочки в «Артеке» передано в центральный аппарат Следственного комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, 15-летняя девочка из Махачкалы, отдыхавшая в международном детском центре «Артек» легла спать вечером 12 ноября, а утром 13 ноября была обнаружена мертвой.

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