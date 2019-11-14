Уфа, , 12:00 — REGNUM Десятилетнюю девочку госпитализировали с различными переломами после ДТП на автодороге Уфа-Оренбург. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба ГИБДД по Уфе.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла утром 13 ноября.

31-летний водитель, управляя автомашиной «БМВ-Х1», ехал по автодороге Уфа-Оренбург со стороны Аэропорта и столкнулся с автомобилем «Киа Сид», который стоял на дороге из-за технической неисправности.

В результате аварии 31-летний водитель стоящей автомашины «Киа СИД» получил ушибы, а его 10-летнюю пассажирку госпитализировали с различными переломами.