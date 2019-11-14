Анкара, , 11:57 — REGNUM Один гражданский и шестнадцать военных пострадали из-за взрывов на складе боеприпасов в турецкой провинции Шанлыурфа, которая расположена у границы с Сирией. Об этом 14 ноября сообщает губернатор провинции Абдуллах Эрин, его слова приводит сайт администрации Шанлыурфа.

«Шестнадцать военных, пострадавших от взрыва, были доставлены в больницы», — рассказал Эрин и уточнил, что состояние одного из получивших ранения военного было сначала расценено как критическое, однако в больнице выяснилось, что оно не опасно.

«Один из пострадавших от второго взрыва является гражданским лицом», — также сообщил губернатор Шанлыурфа и отметил, что этот человек вышел на балкон после первого взрыва и в результате этого получил ранения.

Кроме этого, он указал, что, согласно предварительным данным, взрывы на складе боеприпасов произошли по техническим причина и сейчас на месте инцидента ведется работа инспекторов военного турецкого ведомства.

При этом сообщается, что взрывы на складе боеприпасов прогремели в 22:30 и 22:45 по местному времени (совпадает мск).