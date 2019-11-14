Чита, , 11:46 — REGNUM Состояние пострадавших в двух крупных авариях в Забайкальском крае прокомментировали представители регионального министерства здравоохранения.

Как сообщили ИА REGNUM 14 ноября в краевом минздраве, врачей Агинской окружной больницы консультируют по тактике лечения пострадавших главный хирург края Сергей Мясников и замминистра здравоохранения Юлия Зверочкина. Также решается вопрос о возможности их транспортировки в Читу.

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В Агинской больнице остаются госпитализированными пять человек, пострадавших в двух крупных ДТП.

«Вопрос о транспортировке пациентов будет решаться по медицинским показаниям, то есть только после тщательного изучения состояния всех пострадавших», — прокомментировал Мясников.

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По его словам, состояние двух женщин, пострадавших в аварии 14 ноября, является тяжёлым. Мужчину, пострадавшего в аварии 13 ноября, прооперировали, он стабилизирован.

«Сейчас главная задача — не в скорости транспортировки, а в том, чтобы правильно подготовить к перелету тех, кто сможет дорогу перенести. Тем, кто нетранспортабелен помощь оказывается на месте в полном объёме», — отметил главный хирург края.

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С пострадавшими работают хирурги, нейрохирурги, травматологи и другие специалисты. Все необходимые медикаменты имеются в наличии.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Забайкальском крае в Агинском районе произошло сразу два крупных ДТП, в которых погибли 11 человек. По факту ДТП с микроавтобусом и грузовиками, в котором погибли семь человек и ещё двое пострадали, возбуждено уголовное дело.

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