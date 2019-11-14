Великий Новгород, , 11:44 — REGNUM В Новгородской области спустя неделю после пика паводка остаются подтопленными 29 населённых пунктов в девяти районах. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС, по данным на утро 14 ноября вода стоит ещё в четырёх жилых домах, в которых проживают десять человек.

Подтоплены 547 приусадебных участков. Повреждено 20 участков дорог и семь мостов.

Ликвидацией последствий небывалого для ноября половодья занимаются более 500 человек. Только в Крестцах — посёлке, наиболее пострадавшем от паводка — 13 ноября спасатели откачали из затопленных подвалов и дворов около 200 тонн воды.

Спасатели продолжают откачивать воду, «просушивать» дома, выносить испорченную мебель из помещений, расчищать и копать дренажные канавы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 6 ноября в регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

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