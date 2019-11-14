Уфа, , 11:54 — REGNUM В Башкирии задержали подозреваемых в охоте на кабанов с вертолета. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба республиканского министерства природопользования и экологии.

По сообщению пресс-службы ведомства, информация о вертолете, который долгое время летает над охотничьими угодьями, поступила госохотинспекторам Минэкологии Башкирии от местных жители. По их словам, в этом же направлении они слышали выстрелы.

Кроме этого, на автодороге между деревнями Белорус-Александровка и Успенка Архангельского района были обнаружены стоящие машины с прицепами.

По словам начальника отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Минэкологии РБ Камиля Биргулиева, во время проверки салона вертолета, в нем были найдены два заряженных охотничьих карабина, которые находились без чехлов.

Было установлено, что хозяевами данного оружия оказались два молодых человека, которые вышли из вертолета. Молодые люди были уверены, что не нарушают правила охоты.

Кроме этого, при осмотре убитого кабана, обнаружили, что в разрешении, которое было оформлено на третьего охотника, отсутствовала отметка о добыче животного. Туша животного была доставлена нарушителями из леса к месту посадки вертолета на квадрацикле.

На место оперативно выехали стражи порядка и сотрудники Росгвардии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в отношении подозреваемых составлены протоколы об административных правонарушениях за нарушение правил охоты. Кроме этого сейчас идет доследственная проверка.

Надзорное ведомство напоминает, что правилами запрещается во время охоты применять механические транспортные средства и любые летательные аппараты. А перевозить принадлежащее гражданам оружие нужно в разряженном состоянии отдельно от патронов в чехлах или специальных футлярах.