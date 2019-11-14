Льгов, Курская область, , 11:35 — REGNUM В Курской области при пожаре погиб 82-летний пенсионер. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре спасатели получили в 4:10 14 ноября. Загорелся жилой дом в городе Льгове на улице Котовского. Дом площадью чуть более 100 квадратных метров был построен из шлакоблоков. Огонь уничтожил крышу и потолочное перекрытие. Сгорели мебель и вещи.

Пожар был потушен в 4:20. Спасатели обнаружили тело хозяина дома — 82-летнего пенсионера.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее было возбуждено уголовное дело о гибели трёх детей при пожаре в посёлке Пристень 11 ноября. Многодетные родители смогли спасти только младшего ребёнка.