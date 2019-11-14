Тюмень, , 11:29 — REGNUM В Тюмени осуждён уроженец Курганской области за хищение у предприятия более 15 млн рублей. Суд назначил ему три года лишения свободы в колонии общего режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В суде установлено, что 35-летний уроженец Шадринска Курганской области, являясь директором одной из тюменских фирм, с июля по ноябрь 2017 года похитил у предприятия более 15 млн рублей. Пропажа обнаружилось, когда фирма просрочила выплату по банковскому кредиту. Похищенное мужчина потратил на сайтах букмекерских контор. Когда воровство вскрылось, шадринец пытался скрыться, но в январе 2019 года был обнаружен и взят под стражу.

Суд признал его виновным по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»). Осуждённый добровольно возместил 500 тыс. рублей. Ему назначено наказание в три года лишения свободы и возмещение ущерба в 14,6 млн рублей.