Москва, , 11:29 — REGNUM Росгвардия проверит частное охранное предприятие (ЧОП), которое было ответственно за безопасность колледжа в Благовещенска, где произошла стрельба. Соответствующее указание 14 ноября дал директор Росгвардии Виктор Золотов.

«(Золотов) дал поручение провести проверку деятельности частной охранной организации, которая осуществляла охрану учебного заведения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня утром, 14 ноября, студент четвёртого курса колледжа из ружья расстрелял несколько человек в здании учебного заведения, после чего покончил жизнь самоубийством. В результате погиб один студент, трое получили ранения.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. В Благовещенск для расследования стрельбы в колледже направлены криминалисты Центрального аппарата СКР.

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