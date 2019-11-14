Магадан, Магаданская область, , 11:29 — REGNUM В МВД Магаданской области объяснили задержку приезда наряда полиции в детский сад 14 ноября, когда в здание прорывался пьяный мужчина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации «Весьма», звонок с сообщением о ЧП в детском саду был зарегистрирован в полиции в установленном порядке.

«Из-за сложившейся оперативной обстановки на территории Магадана наряд полиции выехал на место вызова в 7 часов 57 минут. Гражданин был задержан и доставлен в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка», — пояснили в полиции.

Судя из пояснений полиции, утро для магаданских правоохранителей было «жарким». «Оперативная обстановка» не позволила полицейским оперативно приехать по вызову в детский сад, куда ломился пьяный мужчина, путь ему преградили женщины — работницы дошкольного учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане пьяный мужчина пытался прорваться в детский сад, при этом не пускающим его двоим женщинам, он угрожал, что будет стрелять. Полиция на вызов приехала лишь через 40 минут.