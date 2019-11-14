Чита, 14 ноября 2019, 11:23 — REGNUM Психологи МЧС работают в Агинской окружной больнице Забайкальского края с родственниками пострадавших в страшном ДТП. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МЧС. Также специалисты помогают родным погибших.
Продолжается ликвидация последствий дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса и двух грузовых автомобилей. Пострадавших доставили в Агинскую окружную больницу.
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Также психологи помогают родственникам погибших пройти процедуру опознания тел, выйти из шокового состояния.
Работа психологов продолжается, заверили в ведомстве.
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Как сообщало ИА REGNUM, ДТП с микроавтобусом и двумя грузовиками произошло утром 14 ноября в Агинском районе Забайкальского края. Погибли семь человек, ещё двое получили травмы. Возбуждено уголовное дело.
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