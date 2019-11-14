Байкальск, Иркутская область, , 11:19 — REGNUM Авария на ТЭЦ в иркутском городе Байкальске: в трубе гидрозолошлакоудаления, которая принадлежит ООО «Теплоснабжение», образовался свищ. Как сообщает официальный сайт иркутского правительства, в настоящее время технологическая неисправность полностью устранена.

Технологическая неисправность на трубопроводе ТЭЦ в Байкальске Правительство Иркутской области

Большое значение данному инциденту придает то, что повреждение обнаружено в результате осмотра объектов, расположенных на промышленной площадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, закрывшегося ли несколько лет назад. Но его ядовитые отходы до сих пор продолжают храниться на берегах Байкала и представляет серьезную опасность для экологии.

Напомним, завтра 15 ноября ночная температура в регионе опустится до — 31,-36°С, а при прояснении похолодает до -44°С (в Катангском и северо-восточных районах).

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