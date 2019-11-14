Благовещенск, , 11:18 — REGNUM Студент, устроивший стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства, прошел с оружием мимо охраны и зарядил его в туалете. Об этом рассказал один из студентов, передает 14 ноября телеканал «360».

По его словам, в туалет зашел другой молодой человек, но вооруженный студент угрожал ему и заставил выпрыгнуть в окно. После этого злоумышленник направился в аудиторию и стал стрелять по людям.

Одна из студенток, находившихся в другой аудитории, рассказала о действиях преподавателя. Женщина закрыла дверь и выключила свет, узнав о произошедшем, а позже в этот кабинет стали впускать одногруппников стрелка.

Другой учащийся рассказал, что устроивший стрельбу учился на четвертом курсе и занимался спортом. Он назвал студента добрым и готовым помочь другим, при этом затруднившись назвать возможные причины трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в колледже погиб один студент, еще трое получили ранения. Открывший по ним огонь покончил в собой.

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