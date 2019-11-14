Ростов-на-Дону, , 11:08 — REGNUM В Ростовской области Таганрогский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении предполагаемых закладчиков наркотиков. По уголовному делу проходят восемь фигурантов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Из материалов уголовного дела следует, что организаторы группировки продавали наркотические средства и психотропные вещества через интернет-магазин и сети тайников. Закладчиками выступали жители региона в возрасте от 25 до 45 лет, среди которых три женщины. Тайники были организованы в Ростове-на-Дону, Таганроге и Азове.

Правоохранители обнаружили более 80 так называемых закладок и изъяли свыше 5 кг синтетического наркотика.

ИА REGNUM напоминает, что в борьбе с наркоманией необходим комплекс мер. В том числе нужно проводить тестирования школьников на наркотики, а также специальную работу с родителями и учителями.

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