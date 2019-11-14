Варшава, , 12:55 — REGNUM В Международном аэропорту им. Шопена в Варшаве была обнаружена партия героина. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio 24.

Сотрудники Таможенной службы и Привислинского отделения Пограничной службы Республики Польша обнаружили партию героина весом в 11 кг и стоимостью 4,5 млн. злотых (74 млн. руб.). Наркотики находились в чемодане пассажира, прилетевшего рейсом из Катара. Как отмечается, попытка ввоза наркотиков была пресечена еще в октября 2019 г., однако спецслужбы сообщили об этом только 14 ноября.

Перевозивший наркотики был задержан. Суд вынес решение о помещении мужчины в следственный изолятор на 3 месяца. Отмечается, что за ввоз такого количества наркотиков контрабандисту грозит от 3 до 15 лет лишения свободы.