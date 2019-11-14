Чита, , 11:04 — REGNUM После двух крупных ДТП в Забайкальском крае региональная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, в ходе проверки будет дана оценка «полноте принимаемых уполномоченными органами и организациями мер по ремонту и содержанию дорог».

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Если будут выявлены нарушения, ведомство примет комплекс мер прокурорского реагирования. Виновные будут привлечены к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Агинском бурятском округе Забайкалья за сутки произошло сразу два крупных ДТП, в которых погибли 11 человек. 15 ноября объявлено в регионе днём траура.

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По факту ДТП с микроавтобусом и грузовиками, в котором погибли семь и пострадали два человека, по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело.

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