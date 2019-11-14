Москва, , 11:07 — REGNUM Командир экипажа разбившего в аэропорту Казани в 2013 году авиалайнера Boeing, из-за чего погибло 50 человек, Рустем Салихов, осуществлял перевозки пассажиров с фальшивыми документами. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

«По данным следствия, Салихов не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к осуществлению пассажирских перевозок на основании фальсифицированных документов», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также в нем отмечается, что крушение самолета произошло из-за ошибочных действий командира экипажа Салихова и второго пилота Виктора Гуцула.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники Следственного комитета России (СКР) закончили расследование уголовного дела по факту крушения авиалайнера Boeing в аэропорту Казани в 2013 году, жертвами которого стало 50 человек.