Благовещенск, , 11:02 — REGNUM Устроивший стрельбу в корпусе колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Благовещенска студент не был замечен в асоциальном поведении и конфликтах. Об этом 14 ноября сообщили в Минпросвещения.

«По информации, поступившей из образовательной организации, нападавший студент ранее в процессе обучения в конфликтах и асоциальном поведении замечен не был», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня утром, 14 ноября, студент четвёртого курса колледжа из ружья расстрелял несколько человек в здании учебного заведения, после чего покончил жизнь самоубийством. В результате погиб один студент, трое получили ранения.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. В Благовещенск для расследования стрельбы в колледже направлены криминалисты Центрального аппарата СКР.

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