Курган, , 10:57 — REGNUM В Кургане из торгово-развлекательного центра «Пушкинский» с утра эвакуировали 160 человек, в том числе 30 детей. Сработала пожарная сигнализация, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС России по курганской области.

В Центр управления в кризисных ситуациях 14 ноября в 10:32 по местному времени (8:32 мск) поступил сигнал о возгорании в ТРЦ «Пушкинский». На место прибыли 27 человек и 9 единиц техники.

Было установлено, что произошло ложное срабатывание сигнализации по причине подгоревших блинов в фуд-корте на третьем этаже.