Ростов-на-Дону, , 10:56 — REGNUM В Ростове-на-Дону возобновлена подача газа, которая была прекращена после крупной аварии на газопроводе в Ворошиловском районе. В зону отключения попали тысячи горожан. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

«13 ноября в 16:00 мск специалисты завершили аварийно-восстановительные работы в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону. Затем газовики начали проводить проверку оборудования для повторного пуска газа у всех отключенных абонентов», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что аварию ликвидировали две бригады филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в составе 12 человек и шести единиц спецтехники.

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