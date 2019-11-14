Чита, 14 ноября 2019, 10:50 — REGNUM Поручение председателя СКР Александра Бастрыкина выполнено — по факту гибели семи человек в ДТП с участием микроавтобуса в Забайкальском крае после доследственной проверки возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете РФ.
По данным ведомства, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»).
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По данным следствия, водитель микроавтобуса занимался услугами по перевозке пассажиров. Утром 14 ноября в Агинском районе микроавтобус, двигавшийся из Ясногорска в Читу, столкнулся с грузовым автомобилем Shacman, стоящим на обочине. Затем микроавтобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с направлявшимся навстречу автомобилем ЗИЛ.
В аварии погибли семь человек, ещё двое получили травмы различной степени тяжести.
Следствие выясняет обстоятельства произошедшего, в том числе будут изъяты и изучены необходимые документы, допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы.
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Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Агинском районе Забайкалья произошло два смертельных ДТП. Общее количество жертв — 11 человек. 15 ноября объявлено в Забайкалье днём траура.
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