Южно-Сахалинск, , 10:50 — REGNUM В сахалинском Корсакове, на маяке в военном узле связи погиб во время пожара 22-летний военнослужащий-контрактник, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным ИА Сахалин. Инфо, парень погиб, спасая секретное оборудование. Ещё один военнослужащий в этой же части получил незначительные ожоги.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии назвали причину смерти военнослужащего — контрактника, который был обнаружен мертвым на территории части. По предварительным данным, парень скончался от острой сердечной недостаточности. Следов насильственной смерти, каких-либо повреждений на теле военнослужащего обнаружено не было.