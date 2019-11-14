Москва, , 10:41 — REGNUM Экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун объявил сухую голодовку, сообщает серпуховской портал oka.fm.

Отмечается, что заявление Шестуна, содержащегося в московском СИЗО, было передано журналистам издания.

«Объявляю сухую голодовку по причине произвола в отношении меня со стороны судебно-следственных органов», — говорится в заявлении.

Экс-глава отметил, что на эти меры он пойдёт с 25 ноября. Добавим, Шестун проводит голодовку уже несколько месяцев, но ранее не отказывался от воды. Врачи направляли арестанта на принудительное психиатрическое лечение, поскольку последствия отказа от пищи, по их мнению, носили необратимый характер.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший руководитель Серпуховского района Московской области Александр Шестун обвиняется в мошенничестве.