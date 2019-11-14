Курган, , 10:40 — REGNUM Под Курганом пенсионер на своём автомобиле насмерть сбил шестилетнего ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД по Курганской области.

Трагедия произошла утром 14 ноября в Кетовском районе на 14-м километре автодороги Курган-Половинное. Женщина с двумя мальчиками четырёх и шести лет шла по пешеходному переходу. Старший ребёнок вырвался из рук матери и побежал. В этот момент его сбил автомобиль «Лада Гранта» под управлением 64-летнего жителя Кургана. Мальчик скончался до приезда скорой помощи.

На месте работают дознаватели, выясняются все обстоятельства смертельного ДТП.