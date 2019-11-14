Уфа, , 10:49 — REGNUM Мужчина в Башкирии получил тяжёлую производственную травму в убойном цехе поскольку пренебрег средствами индивидуальной защиты. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба республиканской государственной инспекции труда.

По сообщению пресс-службы ведомства, ЧП произошло 14 сентября в цехе — 35-летний работник ООО «Хладобойня Строгонов» Мелеузовского района разделывал свиные туши, которые были подвешены на крюки.

Мужчину госпитализировали в Мелеузовскую ЦРБ, где врачи диагностировали колото-резаную рану с повреждением лёгкого.

Отмечается, что данный несчастный случай произошел из-за того, что пострадавший не надел кольчужный фартук, который ему был выдан. Несмотря на это он был допущен к работе.

Предприятие и должностных лиц, которые допустили нарушения трудового законодательства, оштрафовали.