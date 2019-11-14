Благовещенск, , 10:29 — REGNUM В корпусе колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства Благовещенска, где произошла стрельба, не было рамки металлоискателя. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на следователя СКР.

«В этом корпусе не было рамки металлоискателя, — рассказал следователь. — В одной аудитории пострадали двое, потом он переместился в другую аудиторию, где пострадали ещё два студента».

По его словам, в настоящее время следователи проверяют, какое они «имели отношение к событиям и могут ли что-то пояснить».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября студент колледжа принёс в учебное заведение оружие и открыл стрельбу. В результате погибли два человека, в том числе сам напавший. Еще трое человек пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело.

глава ведомства Александр Бастрыкин направил в город опытных криминалистов из главка. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Читайте также: Названы причины, толкнувшие студента на стрельбу в колледже Благовещенска