Гатчина, Ленинградская область, , 10:29 — REGNUM Сотрудниками полиции в городе Гатчина Ленинградской области задержан неоднократно судимый гражданин, угрожавший приехать к детскому саду с оружием и боеприпасами.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 13 ноября 39-летний житель Гатчины сообщил, что его якобы не пускают в детсад навестить своего ребенка. Звонивший заявил, что у него при себе есть автомат и боеприпасы.

После этого мужчина вызвал такси и самостоятельно прибыл в УМВД России по Гатчинскому району. У мужчины была изъята сумка, в которой находились муляж гранаты и игрушечный автомат.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — отметили в Главке МВД.

По данным СМИ, мотивом действий злоумышленника стал конфликт с матерью ребенка.